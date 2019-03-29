Специалисты РЭБ 201-й российской военной базы осуществили блокировку каналов управления БЛА условного противника

ЦАМТО, 28 марта. На полигоне Ляур в Таджикистане подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы провело учение по блокировке каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также средств связи условного противника.

Специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации полученной в результате ведения радиоразведки в КВ и УКВ диапазонах и путем постановки радиопомех нарушили систему связи и наведения БЛА условного противника. Также во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов "Инфауна" в целях защиты подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов. В результате учений были отмечены высокая эффективность боевой техники РЭБ, а также готовность личного состава подразделения к ее применению.

В учении были задействованы более 60 военнослужащих и около 20 ед. техники: комплексы БЛА "Леер-3", автоматизированные станции помех Р-349-БМВ, комплекс "Борисоглебск" и другие специальные средства.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.