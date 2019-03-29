Комиссия Совбеза рекомендует усилить персональную ответственность руководителей органов госвласти за сохранность конфиденциальной информации
Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
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Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Персональная ответственность руководителей органов госвласти в вопросах защиты конфиденциальной информации должна быть усилена, считают в межведомственной комиссии Совета безопасности России.
"Межведомственная комиссия по информационной безопасности отметила необходимость повышения персональной ответственности руководящих должностных лиц в вопросах защиты конфиденциальной информации в государственных органах и органах местного самоуправления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
Вопросы совершенствования защиты информации в органах власти были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России.
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