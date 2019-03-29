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29.03.2019
Интерфакс-АВН

Комиссия Совбеза рекомендует усилить персональную ответственность руководителей органов госвласти за сохранность конфиденциальной информации

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Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Персональная ответственность руководителей органов госвласти в вопросах защиты конфиденциальной информации должна быть усилена, считают в межведомственной комиссии Совета безопасности России.

"Межведомственная комиссия по информационной безопасности отметила необходимость повышения персональной ответственности руководящих должностных лиц в вопросах защиты конфиденциальной информации в государственных органах и органах местного самоуправления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Вопросы совершенствования защиты информации в органах власти были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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