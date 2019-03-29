ООН заседает - Израиль атакует: Сирия заявила о ракетном ударе

Опубликовано видео последствий удара Израиля по Алеппо

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Алеппо, пишут СМИ арабской республики. Несколько ракет были сбиты, в результате попаданий остальных был причинен материальный ущерб ряду объектов в промзоне. Армия обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетном ударе. Постпред Сирии при ООН заявил, что Израиль атаковал в момент обсуждения Советом Безопасности спорных Голанских высот.

В ночь на четверг, 28 марта, силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) отразили воздушную агрессию со стороны Израиля. Об этом сообщает НСН со ссылкой на сирийское правительственное агентство SANA.

Предположительно израильские ракеты были направлены на объекты в промышленной зоне Шейх-Наджар на северо-востоке Алеппо.

Несколько ракет были сбиты, однако прочие снаряды поразили цели. По данным сирийских военных, в результате атаки был причинен только материальный ущерб - людских потерь нет. Кроме промзоны были атакованы гражданский аэропорт Алеппо и расположенное неподалеку поселение Джибрин, говорится в сообщении. Эксперты полагают, что Израиль использует ракетные удары как "таран" для изменения политического ландшафта на Ближнем Востоке, сообщает ФАН.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать информацию о нанесении ракетного удара по Алеппо. "Мы не комментируем сообщения зарубежных СМИ", - заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛ корреспонденту ТАСС.

Как сообщает RT, постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности по вопросу Голанских высот сообщил о ракетном ударе по Шейх-Наджару, обвинив Израиль.

"В тот момент, когда началось заседание Совбеза, Израиль нанес удары по району Шейх-Наджар в Алеппо - это почти в 500 км от Голан", - подчеркнул аль-Джаафари.

25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать поездку из-за ракетных атак радикального палестинского движения ХАМАС. Признание Голан - историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.

Решение Трампа вызвало резкую реакцию у противников Израиля. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что решение Трампа признать Голаны частью Израиля противоречит международному праву.

"Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям", - возмутился он.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голан израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.

По его словам, действия США подрывают усилия по оздоровлению обстановки в Сирии. Он также добавил, что летом 2018 года правительству Сирии с помощью России удалось "переломить и стабилизировать" ситуацию на Голанах. Сафронков подчеркнул, что таким образом один из вызовов безопасности Израиля был устранен.

Одновременно с этим политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер призвал Россию добиться от Сирии вывода войск с Голанских высот. По его словам, Москва якобы должна оказать давление на Дамаск в данном вопросе. Хантер также добавил, что решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанами не препятствует работе ООН в регионе.

Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в свою очередь предложил США отдать Израилю пару своих штатов.

"У США есть достаточно земель. Ну, подарите Израилю пару штатов - Северную или Южную Каролину", - сказал аль-Джаафари. По его словам, США следует так поступить, если они хотят поддержать Израиль новыми территориями.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным. "Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи - статус Голанских высот не изменился", - подчеркнул Хак.

Голанские высоты - территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израиль занял более двух третей этой территории. В 1981 году израильский парламент-кнессет принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией.

Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе - демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.

В последнее время Израиль все чаще атакует территорию Сирии. В Иерусалиме утверждают, что цели этих налетов - объекты вооруженных сил Ирана, находящиеся на территории САР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после январских авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является "постоянной политикой" страны.

"У нас есть постоянная политика - противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам", - подчеркнул Нетаньяху.

Под другим предлогом наносились ракетные удары летом 2018 года. 12 июля самолеты ВВС Израиля атаковали три укрепленных пункта сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Израильские военные сообщили, что удар был нанесен в ответ на вторжение беспилотника сирийских военных в воздушное пространство Израиля.

В начале мая 2018 года иранские вооруженные формирования в Сирии запустили 20 ракет по позициям вооруженных сил Израиля на Голанских высотах. В ответ ЦАХАЛ нанес самый мощный удар по Сирии с 1974 года, атаковав десятки иранских объектов в САР. Россия, чей воинский контингент дислоцирован на сирийской территории, была предупреждена об атаке.

Иван Апулеев