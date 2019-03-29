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29.03.2019
Военное обозрение

В США заявили о работе с Индией по поиску альтернативы С-400

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Индийские СМИ со ссылкой на помощника главы Минобороны США Рэндэлла Шрайвера (Randall Schriver) сообщает о том, что США начали работу с Индией в рамках кооперации по возможному "поиску потенциальной альтернативы российским ЗРК С-400". Напомним, что ранее Индия законтрактовала у России партию этих ЗРК, причём США сразу же начали давление на Индию, заявляя о возможных санкциях за военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Источник изображения: YouTube/ТК "Звезда"

Индия тогда решила подписать контракт, однако давление нарастает, - как пишет индийская пресса.

Из заявления американского чиновника во время слушаний в конгрессе:

Мы очень хотим того, чтобы Индия сделала альтернативный выбор системы ПВО. Мы работаем с ними, чтобы создать потенциальные альтернативы комплексам С-400. Мы им сказали, что покупка С-400 у русских была бы неудачным решением. Также мы напомнили, что у нас есть закон CAATSA, который позволяет использовать санкции за сотрудничество с Россией стран при закупке ими военной техники.

При этом Шрайвер заявил, что Пентагон "разъясняет" индийской стороне вопрос о том, что закон CAATSA "должен простимулировать рост стратегического партнёрства между Вашингтоном и Нью-Дели".

Шрайвер:

Закон CAATSA, как мы им объясняем, направлен на то, чтобы Россия понесла ущерб из-за своего поведения. Он должен иметь последствия не для наших стратегических партнёров, а для России.

Фактически в США откровенно говорят о том, что используют свою законодательную базу для ведения нечистоплотной конкуренции. База сведена к тому, что можно назвать неприкрытым давлением и откровенными угрозами иностранным государствам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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