Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США - Ростех

Лангкави (Малайзия). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Турция нацелена на реализацию контракта на покупку российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", несмотря на давление со стороны США, заявил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил В.Кладов на оборонной выставке LIMa-2019 в Малайзии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта заявил, что Анкара завершит сделку по приобретению С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года.

18 февраля глава российской госкоропрации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

19 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).