Войти
29.03.2019
Интерфакс-АВН

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США - Ростех

144
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Лангкави (Малайзия). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Турция нацелена на реализацию контракта на покупку российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", несмотря на давление со стороны США, заявил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил В.Кладов на оборонной выставке LIMa-2019 в Малайзии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта заявил, что Анкара завершит сделку по приобретению С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года.

18 февраля глава российской госкоропрации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

19 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
11.03.2019
Министр обороны Турции сообщил о начале развертывания С-400 в октябре
19.02.2019
Чемезов заявил о планах России выполнить контракт с Турцией по С-400 в этом году
18.02.2019
"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле
14.09.2017
"Мы сами хозяева в своем доме"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками