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29.03.2019
Военное обозрение

Корабли двух стран НАТО прибудут в Одессу сразу после выборов на Украине

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Корабли сразу двух натовских держав прибудут в порт Одессы в день оглашения результатов выборов президента Украины – 1 апреля.

Источник изображения: Фейсбук

Напомним, что на данный момент в списке кандидатов в президенты Украины 39 фамилий. Один из кандидатов снял свою кандидатуру накануне, заявив, что "не собирается участвовать в политическом фарсе". А изначально о наличии фарса он не догадывался?

По последним данным, в Одессу прибудут корабли военно-морских сил Испании и Канады. Речь идёт о фрегатах "Санта Мария" и "Торонто". Соответствующая информация опубликована на сайтах посольств двух стран Североатлантического блока.

Отмечено, что "Санта Мария" и "Торонто" будут находиться в порту Одессы несколько суток.

Для справки:

фрегат "Торонто" (FFH 333) относится к классу "Галифакс". Это многоцелевой фрегат УРО с полным водоизмещением около 4770 т. Длина канадского боевого корабля составляет 134 м. Он имеет радиолокационное, зенитное, радиоэлектронное, ракетное, минно-торпедное вооружение. В авиакрыло фрегата канадских ВМС входит вертолёт CH-124. К ракетному вооружению "Торонто" относятся противокорабельные ракеты "Гарпун". Экипаж – 225 человек. Дальность плавания – 7 тыс. морских миль.

Фрегат "Санта Мария" (Испания) в строю с 1986 года. Имеет длину около 138 м. Также вооружён ПКР "Гарпун". Дальность плавания боевого корабля 5300 морских миль. Экипаж – 219 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Канада
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
NATO
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