Артиллеристы на учениях в Забайкалье провели стрельбы, используя данные с беспилотников

Всего в учениях задействованы около 2 тыс. артиллеристов и ракетчиков

ЧИТА, 28 марта. /ТАСС/. Артиллерия Восточного военного округа в четверг в ходе масштабных учений, которые проходят на полигоне Цугол в Забайкальском крае, впервые провела боевые стрельбы, используя беспилотники, сообщила пресс-служба округа.

В учениях, которые начались 25 марта, участвуют около 10 тыс. военных, задействовано более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Как ожидается, маневры завершатся 29 марта.

"Сегодня на полигоне Цугол подразделения ствольной и реактивной артиллерии впервые выполнили боевые стрельбы с использованием целеуказаний от штатных расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, эти беспилотники поступили в соединения артиллерии Восточного военного округа в конце 2018 года.

Военные с помощью гаубиц "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок "Акация" и реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" уничтожили резервы условного противника и оказали поддержку наступающим подразделениям.

Кроме того, по информации пресс-службы округа, расчеты противотанковых комплексов "Штурм-С" пусками управляемых ракет уничтожили тяжелую бронетехнику условного противника. Соединение, оснащенное оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", отработало поражение заглубленного командного пункта учебным пуском аэробаллистической ракеты.

Всего в учениях задействованы около 2 тыс. артиллеристов и ракетчиков из Забайкалья и 400 единиц вооружения, гусеничной и автомобильной техники.