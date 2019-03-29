Войти
29.03.2019
ТАСС

Артиллеристы на учениях в Забайкалье провели стрельбы, используя данные с беспилотников

169
0
0
Гаубица "Мста-Б"
Буксируемая гаубица "Мста-Б" калибра 152 мм.
Источник изображения: Виктор Толочко/ТАСС

Всего в учениях задействованы около 2 тыс. артиллеристов и ракетчиков

ЧИТА, 28 марта. /ТАСС/. Артиллерия Восточного военного округа в четверг в ходе масштабных учений, которые проходят на полигоне Цугол в Забайкальском крае, впервые провела боевые стрельбы, используя беспилотники, сообщила пресс-служба округа.

В учениях, которые начались 25 марта, участвуют около 10 тыс. военных, задействовано более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Как ожидается, маневры завершатся 29 марта.

"Сегодня на полигоне Цугол подразделения ствольной и реактивной артиллерии впервые выполнили боевые стрельбы с использованием целеуказаний от штатных расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, эти беспилотники поступили в соединения артиллерии Восточного военного округа в конце 2018 года.

Военные с помощью гаубиц "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок "Акация" и реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" уничтожили резервы условного противника и оказали поддержку наступающим подразделениям.

Кроме того, по информации пресс-службы округа, расчеты противотанковых комплексов "Штурм-С" пусками управляемых ракет уничтожили тяжелую бронетехнику условного противника. Соединение, оснащенное оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", отработало поражение заглубленного командного пункта учебным пуском аэробаллистической ракеты.

Всего в учениях задействованы около 2 тыс. артиллеристов и ракетчиков из Забайкалья и 400 единиц вооружения, гусеничной и автомобильной техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
Искандер
Мста-Б
Мста-С
Орлан-10
Ураган РСЗО
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
27.09.2018
Су-24М и Су-25 уничтожили условных террористов в ходе учений в Киргизии
22.03.2018
На Северном Кавказе начались боевые учения ракетчиков и артиллеристов ЮВО
17.08.2016
Артиллеристы применят беспилотники для корректировки огня на учениях на Северном Кавказе
17.08.2016
В Южном военном округе проходят крупные учения ракетчиков и артиллеристов
30.03.2016
В Забайкалье учения ВВО завершились этапом боевой стрельбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками