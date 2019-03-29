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29.03.2019
bmpd.livejournal.com

Лазерные комплексы "Пересвет" в Сарове

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Оригинал взят у коллеги e_maksimov в "Пересвет" в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Michael Duitsman нашел "Пересветы" на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ [Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, ранее Арзамас-16, Нижегородская область] .Испытательная площадка, та самая, что присутствует на видео МО с развертыванием комплекса:

Момент отгрузки комплекса заказчику:

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Компании
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
Ядерный щит
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