Международное признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами обеспечивает безопасность региона - постпред Израиля при ООН

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Израиль просит международное сообщество поддержать решение президента США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами с целью обеспечения мира и стабильности в регионе, заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

"Ни одно государство в мире не откажется от стратегических территорий в пользу самого опасного противника. Без Голанских высот Израиль увидит что курдские солдаты окажутся около Галилейского моря. Мы никогда не позволим этому произойти. (...) Международное признание израильских Голанских высот обеспечивает безопасность и стабильность нашего региона", - заявил Д.Данон, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с решением США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"Мы просим другие страны присоединиться к США и признать, что Голанские высоты - это суверенная территория Израиля", - добавил он.

По его словам, суверенитет Израиля над Голанскими высотами важен для "предотвращения будущих актов сирийской агрессии против Израиля" и обеспечения безопасности и стабильности региона.