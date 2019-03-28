"Мог облететь Луну": каким был космонавт Быковский

Прощание с космонавтом Валерием Быковским состоится в Звездном городке

На 85-м году жизни скончался летчик-космонавт Валерий Быковский. О его полетах и почему он не стал первым человеком, облетевшим Луну, рассказывает "Газета.Ru".

На 85-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. Отец был сотрудником КГБ СССР, работал в Министерстве путей сообщения. Мать - домохозяйка. Жил с родителями в Тегеране, там же проучился до 6 класса. Затем семья перебралась в Москву.

Одновременно со школой Быковский окончил Московский аэроклуб ДОСААФ. В 1953 году окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков, в 1955 году - Качинское Краснознаменное военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ) им. А. Ф. Мясникова Северо-Кавказского военного округа, в 1968 году - инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского с присвоением квалификации "летчик-космонавт-инженер".

В 1973 году защитил диссертацию кандидата технических наук в области автономной космической навигации.

С января 1956 года служил летчиком, с декабря 1957 года - старшим летчиком 23-го истребительного авиационного полка 17-й истребительной авиационной дивизии Московского округа ПВО. Был инструктором парашютно-десантной подготовки ВВС, военный летчиком 1-го класса. Выполнил более 100 прыжков с парашютом.

В 1960 году Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС.

Первый свой полет в космос Быковский совершил в роли командира корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года. Продолжительность полета составила 4 суток 23 часа 6 минут, он проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой. Во время полета ЦК КПСС рассмотрел просьбу космонавта и принял его в члены КПСС без прохождения кандидатского стажа.

Пуск должен был состояться раньше, но был отменен из-за шквального ветра. Много времени заняло и устранение неполадок. Лишь 9 июня ракету вывезли на стартовую площадку, рассчитывая произвести запуск 11-го. Однако незадолго до старта резко возросла солнечная активность и в ближайшие дни были возможны очень мощные вспышки. Ученые высказали мнение, что доза облучения космонавта намного превысит допустимую. Пуск отложили на 12 июня, затем еще на сутки, затем еще...

"Восток-5", был корабль военный, сейчас принято говорить, что гражданский, но на самом деле он был принят на вооружение как корабль-разведчик, существовал еще беспилотный вариант "Зенит-2".

После полета Гагарина и Титова начались первые военные полеты. Быковский был одним из 20 космонавтов, отобранных для первого отряда, попал в шестерку лучших", - рассказал "Газете.Ru" историк Космонавтики Антон Первушин.

Старт "Востока-5" (3КА № 7) с Быковским (позывной "Ястреб") на борту состоялся 14 июня. Почти сразу выяснилось, что высота перигея (181 км) ниже расчетной - на восьмые сутки полета корабль мог самопроизвольно "зарыться" в атмосферу, совершив неуправляемый спуск. Между тем Быковский быстро адаптировался к невесомости, вел наблюдения Земли, Солнца и звезд. Несколько раз брал управление "Востоком" на себя и успешно ориентировал его "по-посадочному".

Быковский проводил и научные эксперименты: например, впервые вел наблюдение за ростом гороха в условиях космического полета.

Занимался физкультурой, в том числе с резиновым жгутом.

"Все отмечали очень хошее здоровье Быковского, он очень легко воспринимал невесомость, как удовольствие, а не как неприятность", - подчеркнул Первушин.

Впоследствии от военного применения космических кораблей было решено отказаться и Быковский участвовал в гражданских программах.

Быковский был командиром экипажа корабля "Союз-2", который должен был стартовать 24 апреля 1967 года для стыковки с запущенным ранее кораблем "Союз-1" и перехода второго и третьего членов экипажа "Союза-2" для возвращения на "Союзе-1". Но из-за неполадок на "Союзе-1", полет которого окончился гибелью космонавта Комарова, старт "Союза-2" был отменен.

"Потом проводили эксперимент, оказалось, что если бы Быковский с другими космонавтами полетели на другом корабле, они бы, скорее всего, тоже погибли", - добавил Первушин.

В 1965-1969 годах Быковский возглавлял группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд". Но полет был отменен, несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР (американцы планировали аналогичный пилотируемый полёт на 21-27 декабря 1968 года). Дело в том, что предыдущие беспилотные полеты кораблей "Зонд" были полностью или частично неудачными из-за неотработанности корабля и ракеты-носителя "Н-1". Приоритет остался за США - "Аполлон-8" в запланированные сроки совершил пилотируемый облет Луны.

"Если бы все пошло, как задумывалось, Быковский мог бы стать одним из людей, облетевших Луну", - сказал Первушин.

Во втором своем космическом полете с 15 по 23 сентября 1976 года Быковский был командиром корабля "Союз-22". Полет продолжался 7 суток 21 час 52 минуты 17 секунд.

"Союз-22" должен был использоваться, если бы "Союз-19" не смог выйти на орбиту. Поскольку не было подходящей станции для его стыковки, кораблю отправили в одиночный полет по изучению Земли", - объяснил Первушин.

Третий полет космонавт совершил в качестве командира советско-немецкого экипажа на корабле "Союз-31" (26 августа - 3 сентября 1978 года) для работы на борту орбитальной станции "Салют-6", возвратился на корабле "Союз-29", весь полет продолжался 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды.

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

В 1988 году он ушел из отряда космонавтов.

"Его биография связана с научно-исследовательскими аспектами космонавтики. Таким образом, будучи офицером, придя в военную космическую поограмму, он стал одним из пилотов, нацеленным на решение научно-технических, научно-исследовательских задач, участвовал в международных проектах", - подвел итог Первушин.

Прощание с космонавтом состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов Звездного городка.

Алла Салькова