"Мог облететь Луну": каким был космонавт Быковский
Прощание с космонавтом Валерием Быковским состоится в Звездном городке
На 85-м году жизни скончался летчик-космонавт Валерий Быковский. О его полетах и почему он не стал первым человеком, облетевшим Луну, рассказывает "Газета.Ru".
На 85-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.
Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. Отец был сотрудником КГБ СССР, работал в Министерстве путей сообщения. Мать - домохозяйка. Жил с родителями в Тегеране, там же проучился до 6 класса. Затем семья перебралась в Москву.
Одновременно со школой Быковский окончил Московский аэроклуб ДОСААФ. В 1953 году окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков, в 1955 году - Качинское Краснознаменное военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ) им. А. Ф. Мясникова Северо-Кавказского военного округа, в 1968 году - инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского с присвоением квалификации "летчик-космонавт-инженер".
В 1973 году защитил диссертацию кандидата технических наук в области автономной космической навигации.
С января 1956 года служил летчиком, с декабря 1957 года - старшим летчиком 23-го истребительного авиационного полка 17-й истребительной авиационной дивизии Московского округа ПВО. Был инструктором парашютно-десантной подготовки ВВС, военный летчиком 1-го класса. Выполнил более 100 прыжков с парашютом.
Первый свой полет в космос Быковский совершил в роли командира корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года. Продолжительность полета составила 4 суток 23 часа 6 минут, он проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой. Во время полета ЦК КПСС рассмотрел просьбу космонавта и принял его в члены КПСС без прохождения кандидатского стажа.
Пуск должен был состояться раньше, но был отменен из-за шквального ветра. Много времени заняло и устранение неполадок. Лишь 9 июня ракету вывезли на стартовую площадку, рассчитывая произвести запуск 11-го. Однако незадолго до старта резко возросла солнечная активность и в ближайшие дни были возможны очень мощные вспышки. Ученые высказали мнение, что доза облучения космонавта намного превысит допустимую. Пуск отложили на 12 июня, затем еще на сутки, затем еще...
После полета Гагарина и Титова начались первые военные полеты. Быковский был одним из 20 космонавтов, отобранных для первого отряда, попал в шестерку лучших", - рассказал "Газете.Ru" историк Космонавтики Антон Первушин.
Старт "Востока-5" (3КА № 7) с Быковским (позывной "Ястреб") на борту состоялся 14 июня. Почти сразу выяснилось, что высота перигея (181 км) ниже расчетной - на восьмые сутки полета корабль мог самопроизвольно "зарыться" в атмосферу, совершив неуправляемый спуск. Между тем Быковский быстро адаптировался к невесомости, вел наблюдения Земли, Солнца и звезд. Несколько раз брал управление "Востоком" на себя и успешно ориентировал его "по-посадочному".
Занимался физкультурой, в том числе с резиновым жгутом.
"Все отмечали очень хошее здоровье Быковского, он очень легко воспринимал невесомость, как удовольствие, а не как неприятность", - подчеркнул Первушин.
Впоследствии от военного применения космических кораблей было решено отказаться и Быковский участвовал в гражданских программах.
Быковский был командиром экипажа корабля "Союз-2", который должен был стартовать 24 апреля 1967 года для стыковки с запущенным ранее кораблем "Союз-1" и перехода второго и третьего членов экипажа "Союза-2" для возвращения на "Союзе-1". Но из-за неполадок на "Союзе-1", полет которого окончился гибелью космонавта Комарова, старт "Союза-2" был отменен.
В 1965-1969 годах Быковский возглавлял группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд". Но полет был отменен, несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР (американцы планировали аналогичный пилотируемый полёт на 21-27 декабря 1968 года). Дело в том, что предыдущие беспилотные полеты кораблей "Зонд" были полностью или частично неудачными из-за неотработанности корабля и ракеты-носителя "Н-1". Приоритет остался за США - "Аполлон-8" в запланированные сроки совершил пилотируемый облет Луны.
Во втором своем космическом полете с 15 по 23 сентября 1976 года Быковский был командиром корабля "Союз-22". Полет продолжался 7 суток 21 час 52 минуты 17 секунд.
"Союз-22" должен был использоваться, если бы "Союз-19" не смог выйти на орбиту. Поскольку не было подходящей станции для его стыковки, кораблю отправили в одиночный полет по изучению Земли", - объяснил Первушин.
Третий полет космонавт совершил в качестве командира советско-немецкого экипажа на корабле "Союз-31" (26 августа - 3 сентября 1978 года) для работы на борту орбитальной станции "Салют-6", возвратился на корабле "Союз-29", весь полет продолжался 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды.
В 1988 году он ушел из отряда космонавтов.
"Его биография связана с научно-исследовательскими аспектами космонавтики. Таким образом, будучи офицером, придя в военную космическую поограмму, он стал одним из пилотов, нацеленным на решение научно-технических, научно-исследовательских задач, участвовал в международных проектах", - подвел итог Первушин.
Прощание с космонавтом состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов Звездного городка.
Алла Салькова
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