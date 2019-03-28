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28.03.2019
ТАСС

Учения десантников из России, Белоруссии и Египта пройдут осенью в Рязанской области

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Военнослужащие вооруженных сил Египта
Военнослужащие вооруженных сил Египта на командном пункте во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Маневры называются "Защитники дружбы"

УЛЬЯНОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Совместные трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) по миротворческим операциям и Коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Александр Вязников на совместных российско-белорусских учениях в Ульяновской области.

"Впервые в трехстороннем формате мы будем проводить учения военнослужащих РФ, Республики Беларусь и Арабской Республики Египет на территории Рязанской области "Защитники дружбы", где отработаем различные действия. Учения запланированы на конец августа - начало сентября", - сказал генерал.

При этом он добавил, что совместно в Белоруссией в ближайшее время пройдет еще ряд маневров. "Это учения и в батальонных форматах, когда Республика Беларусь будет направлять к нам батальон на штатной технике и принимать участие в полковых учениях, и мы тоже будем отправлять свой батальон на территорию Белоруссии и также принимать участие в бригадных учениях на ее территории", - уточнил Вязников.

Он также отметил, что в планах еще одни учения в трехстороннем формате. "Кроме Вооруженных сил Республики Беларусь и десантников РФ, будут принимать участие еще и десантники Сербии. Эти учения традиционные, проводятся на территории Сербии. Они будут в середине июня", - сообщил замкомандующего ВДВ.

Совместные учения России и Белоруссии проходят 25-28 марта на базе соединения ВДВ в Ульяновске. В них принимают участие более 500 человек, до ста единиц военной и спецтехники, до 20 вертолетов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Египет
Россия
Сербия
Проекты
Военные учения
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