Пентагон назвал бессмысленным подписание аналога ДРСМД без участия Китая

Подписание нового соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не имеет смысла без участия в нем Китая, заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер в среду, 27 февраля.

"КНР обладает значительным арсеналом ракет этой дальности <…> было бы разумно, если бы мы пошли по пути заключения нового соглашения, подумать о том, чтобы Китай был его участником", — приводит его слова ТАСС.

При этом Шривер напомнил, что Соединенные Штаты "по сути, пока не вышли из ДРСМД", поэтому вопрос о заключении нового договора активно не рассматривается.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.