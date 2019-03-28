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28.03.2019
ТАСС

Ученые начнут третий цикл поиска гравитационных волн на детекторах LIGO и Virgo 1 апреля

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LIGO Scientific Collaboration
LIGO Scientific Collaboration.
Источник изображения: LIGO Caltech

В результате первых двух циклов поиска впервые зарегистрированы гравитационные волны от слияния двойных черных дыр

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Научная коллаборация LIGO (LIGO Scientific Collaboration), а также сотрудники Европейской гравитационной обсерватории (EGO) возобновят поиск гравитационных волн от космических источников 1 апреля, чувствительность гравитационно-волновых детекторов по сравнению с предыдущим циклом исследований была улучшена примерно на 40%. Об этом в среду сообщила пресс-служба одного из участников коллаборации МГУ имени М.В. Ломоносова.

"С 1 апреля 2019 года два гравитационно-волновых детектора LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) Национального научного фонда (NSF) США и детектор Virgo Европейской гравитационной обсерватории (EGO), расположенный в Италии, возобновляют поиск гравитационных волн от космических источников. Это будет третий цикл наблюдений, называемый О3", - говорится в сообщении.

В результате первых двух циклов поиска, проходивших в 2015-2017 годах, были впервые зарегистрированы гравитационные волны от слияния двойных черных дыр, гравитационные волны, вызванные столкновением и слиянием двойных нейтронных звезд. Эти события позволили ученым получить новые знания о свойствах гравитационных волн и их источников.

За прошедшее после окончания предыдущего цикла наблюдений время, ученые, инженеры и техники коллабораций провели работу по совершенствованию детекторов. В частности, была удвоена мощность лазеров, пять из восьми 40-килограммовых зеркал детекторов LIGO были заменены на более совершенные. По словам профессора физического факультета МГУ Валерия Митрофанова, ученые университета ведут разработку еще более чувствительных детекторов следующего поколения.

"В результате этих и других модернизаций чувствительность гравитационно-волновых детекторов была улучшена примерно на 40% по сравнению с той, которая была в предыдущем цикле наблюдений. Это означает, что в новом цикле значительно увеличится область космического пространства, в котором излучение от источников гравитационных волн может быть зарегистрировано детекторами LIGO и Virgo", - говорится в сообщении.

В проекте LIGO участвуют около 1300 ученых из 100 институтов различных стран, объединившихся в Научную коллаборацию LIGO (LIGO Scientific Collaboration). Россия представлена двумя научными коллективами: группой физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и группой Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород). В коллаборации Virgo работают около 350 ученых, инженеров и техников из 70 институтов европейских стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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