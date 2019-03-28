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28.03.2019
ЦАМТО

ВС Германии получат 101 ОБТ "Леопард-2", которые будут модернизированы к версии "Леопард-2A7V"

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Танк Leopard 2A7+
Танк Leopard 2A7+.
Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann (KMW)

ЦАМТО, 27 марта. Федеральное министерство обороны Германии объявило о принятом комитетом по бюджету Бундестага решении одобрить два запроса военного ведомства на сумму около 428 млн. евро.

Оба проекта уже учтены в федеральном бюджете, но согласно законодательству ФРГ, все закупки Бундесвера, стоимость которых превышает 25 млн. евро, должны быть утверждены комитетом по бюджету.

Так, один из запросов предусматривает проведение модернизации 101 основного боевого танка "Леопард-2" версий "Леопард-2A6MA2" и "Леопард-2A6" до последней конфигурации "Леопард-2A7V". Целью проекта является обеспечение унификации парка "Леопард-2A7V" для упрощения эксплуатации и логистики, повышения защиты и обеспечения быстрого обмена экипажами.

Модернизация основных боевых танков должна быть завершена к 2026 году. Помимо прочего, "Леопард-2A7V" получит новые системы прицеливания, новые радиостанции и модифицированные компьютеры управления огнем.

Кроме того, комитет по бюджету одобрил закупку около 32 тыс. 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов для 155-мм/52 самоходной гаубицы Panzerhaubitze-2000 (PzH-2000). ВС Германии должны получить данные боеприпасы восемью партиями к 2023 году. Снаряды DM121 предназначены для эффективной борьбы с небронированными и легкобронированными целями, а также объектами инфраструктуры в глубине поля боя. Покупка дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов позволит пополнить запасы ВС Германии до минимального уровня, требуемого НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года компания Rheinmetall объявила, что в ближайшее время приступит к модернизации 104 основных боевых танков "Леопард-2" ВС Германии.

В рамках этого проекта Rheinmetall модернизирует до стандарта A7V 68 танков "Леопард-2A4", 16 "Леопард-2A6" и 20 "Леопард-2A7". В ходе работ специалисты Rheinmetall заменят устаревшее оборудование в компьютерах системы управления огнем и пультах управления, а также установят новый лазерный дальномер и тепловизор. Стоимость пакета модернизации вместе с дополнительными услугами оценивалась в 118 млн. евро. Первый модернизированный к конфигурации A7V "Леопард-2" будет передан ВС Германии в 2020 году.

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Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
NATO
ИТ
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