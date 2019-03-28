ОСК переведет в Петербург часть управленческого аппарата, ответственного за производство - власти города

Санкт-Петербург. 27 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) переведет в Санкт-Петербург подразделения управленческого аппарата, отвечающего за производственную деятельность, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

"На мой взгляд, все решения приняты в части того, что ОСК переведет часть подразделений. Будет составлена "дорожная карта". Этот вопрос определяется не идеологией, а техникой, техническими вопросами, где и как будет размещаться", - сказал он.

По его словам, "это небольшой для нас (города, - "ИФ") переток, мы получим где-то 200-300 рабочих мест".

"Вы не забывайте, что большая доля ОСК находится в Петербурге. Мы говорим о головном аппарате, те подразделения, которые занимаются производством, будут сюда переведены. Вопрос о переводе остальных подразделений будет решаться по итогам этого опыта", - добавил Е.Елин.

Говоря о сроках перевода, Е.Елин отметил, что они пока не определены. "Должны быть решены проблемы с организацией закрытой связи, помещениями и размещением людей. Принципиальное решение принято", - сказал он.