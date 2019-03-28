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28.03.2019
Российская газета

На учениях "Ладога-2019" летчики выпустили управляемые ракеты

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Начавшиеся в Карелии масштабные учения "Ладога-2019" можно увидеть в видеорепортаже. В течение нескольких минут самолеты покинули временный аэродром по причине "массированного удара противника".

"РГ" уже рассказывала о начале учений в Карелии. Сюда прибыли более 50 самолетов с аэродромов в Воронежской, Курской, Тверской областей. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в ходе учений летчики-истребители в течение одной недели будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток при любой погоде.

Погода в первый день учений была сложная. Тем не менее, летчики справились со своими задачами. Они сделали круг над Ладожским озером и приземлились через час на временном аэродроме в Бесовце, преодолев 850 километров. Как сказал один из членов экипажа, погода ему не мешала, он летел за облаками и впервые выпустил управляемую ракету класса "воздух-воздух".

В учениях принимают участие более 70 экипажей, около одной тысячи военнослужащих технического состава ЗВО. Поднимаются в небо летчики на МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, Су-30СМ2 и Су-35С.


Светлана Цыганкова

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