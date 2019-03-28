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28.03.2019
ТАСС

Российский флот получит более 180 кораблей и судов по госпрограмме вооружения до 2027 года

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в 2019 году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Сегодняшнее заседание начнем с обсуждения проекта программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-морского флота до 2030 года". В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов", - сказал Шойгу.

По его словам, только в этом году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

"Перед нами стоит задача - создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов "Ясень" и "Борей", многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов", - отметил министр.

Он уточнил, что с этой целью ведется реконструкция существующих и строительство новых пунктов базирования, в частности в Каспийске - для сил Каспийской флотилии.

Шойгу добавил, что проект программы направлен не только на реконструкцию причального фронта и объектов инженерной инфраструктуры, но и оптимизацию количества причалов, что существенно сократит расходы на их содержание. "Программа подготовлена исходя из выделенных министерству обороны бюджетных финансовых средств и не потребует дополнительных ассигнований", - заключил министр.

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