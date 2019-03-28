ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Более 180 кораблей и судов новых проектов получит военно-морской флот России до 2027 года в соответствии с государственной программой вооружения на, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180-ти кораблей и судов новых проектов", - сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, только в этом году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

"Перед нами стоит задача - создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов "Ясень" и "Борей", многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов", - отметил министр.

С этой целью ведется реконструкция существующих и строительство новых пунктов базирования, в частности в Каспийске - для сил Каспийской флотилии, добавил Шойгу.

По словам министра, проект программы направлен не только на реконструкцию причального фронта и объектов инженерной инфраструктуры, но и оптимизацию количества причалов, что существенно сократит расходы на их содержание.

"Программа подготовлена, исходя из выделенных Министерству обороны бюджетных финансовых средств, и не потребует дополнительных ассигнований", - заключил министр.