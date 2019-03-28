В России на смену "Спецстрою" создадут единую военно-строительную компанию
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.
Новая структура придет на смену "Спецстрою", расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный.
По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".
Сейчас Минобороны совместно с администрацией президента и правительством утверждают подходы к формированию компании, отметил глава Минобороны.
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