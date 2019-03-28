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28.03.2019
РИА Новости

В России на смену "Спецстрою" создадут единую военно-строительную компанию

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

Новая структура придет на смену "Спецстрою", расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный.

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".

Сейчас Минобороны совместно с администрацией президента и правительством утверждают подходы к формированию компании, отметил глава Минобороны.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Спецстрой России
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Восточный Космодром
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