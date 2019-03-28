В России на смену "Спецстрою" создадут единую военно-строительную компанию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

Новая структура придет на смену "Спецстрою", расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный.

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".

Сейчас Минобороны совместно с администрацией президента и правительством утверждают подходы к формированию компании, отметил глава Минобороны.