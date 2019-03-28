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28.03.2019
ИноСМИ

Деловая столица (Украина): гибридное перевооружение. Как украинцы пытаются избавиться от автомата Калашникова

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Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

На Украине продолжаются разговоры о необходимости перевооружения армии для соответсвия стандартам НАТО. При этом никто не задумывается, во что это обойдется обычным гражданам. Вот, например, автомат Калашникова... Военный обозреватель признает, что это оружие по-прежнему является надежным и дешевым. И тут же добавляет, что якобы оно не отвечает требованиям современной войны, если ее вести силами профессионалов.


Снабжение армии и силовых структур Украины стрелковым оружием — одна из топ-тем за все время войны

С одной стороны, военные заявляют, что их устраивает автомат Калашникова советского образца, тем более что их на складах буквально миллионы штук. И в то же время существует несколько относительно реальных проектов массового перевооружения армии стрелковым оружием.

С другой стороны, есть министерство внутренних дел с полицией, национальной гвардией и государственной погранслужбой, которое не плодит проекты, а постепенно переходит на западные стандарты.

По результатам активной фазы войны на Донбассе в 2014-2015 гг. стало ясно, что, с одной стороны, автомат Калашникова по-прежнему является надежным и дешевым оружием для мобилизованных и батальонов территориальной обороны. А с другой - он не отвечает требованиям современной войны, если ее вести силами профессионалов.

Это, кстати, понемногу начинают понимать буквально все в мире - сначала Вьетнам отказался от российских автоматов в пользу израильских. Буквально на днях в специализированных СМИ прошла информация о том, что румынская армия перевооружается на итальянские Beretta ARX-160 (и это притом что АК начиная с 1963 г. производится в стране по лицензии).

Как-то приспособить старые автоматы под новые условия наши оружейники пытаются разными способами. Так, на винницком заводе "Форт" было налажено производство комплектов для обвеса, что позволяет хотя бы в первом приближении подогнать автомат под возможности и пожелания каждого конкретного солдата.

Характерен в этом случае вариант ТК 9 (тактический комплект) для кастомизации 7,62-мм автомата АКМ. Так, штатный дульный компенсатор заменен на аналогичный собственной конструкции, деревянные цевье и накладка на газовую трубку заменены современными - из сплава алюминия. Накладка имеет сверху базу для крепления прицелов - планку Уивера, для крепления снизу - ручки переноса огня, а сбоку - лазерный целеуказатель и подствольный фонарь. Был заменен также предохранитель с возможностью оперировать им одним пальцем (указательным или большим). Вместо старой установлена эргономичная пистолетная рукоятка, вместо деревянного приклада - телескопический на семь положений. Однако самое главное - это крышка ствольной коробки с планкой Пикатинни - фактически это кронштейн для унифицированного крепления вспомогательных принадлежностей: оптических и коллиматорных прицелов, сошек, тактических фонарей, лазерных целеуказателей и тому подобных "приблуд".

Второй вариант - кардинальная модернизация автоматов по схеме буллпап. Речь идет об отечественном автомате "Малюк". Правда, проект, который изначально позиционировался как просто вариант модернизации, сейчас пошел в другом направлении. Так, на последней по времени выставке "Оружие и безопасность-2018" производитель стал говорить о собственном производстве. Причем делается упор на то, что ныне количество деталей отечественного производства достигает 70%, и освоено даже собственное производство наиболее высокотехнологичной части автомата - ствола.

При этом массового появления такого автомата в войсках пока не наблюдается - несколько раз мелькнули на кадрах фото и видео из зоны проведения войсковой операции на Донбассе и то в руках бойцов спецподразделений.

Кроме того, уже несколько лет муссируется мысль о гибридном перевооружении армии, то есть образец должен быть западный, а патрон военные хотят сохранить советский (так как запасы на складах еще есть). При этом разговор упирается в попытки начать производство (вернее, сборку) автоматических карабинов M4 - WAC-47 под патрон 7,62х39 мм. Так, в 2018 г. в рамках реализации этой программы фирма "Спецтехноэкспорт" закупила у американской Worldwide Aeros Corp. 10 подобных карабинов с глушителями, коллиматорными прицелами, а также три подствольных гранатомета LMT M203/L2D.

То есть какие-то работы все-таки ведутся, и может быть, что вскоре мы увидим и результаты. Однако с большой долей вероятности дальше разговоров и почти единичных закупок дело не сдвинется с мертвой точки.

Совершенно другая история с Министерством внутренних дел. Еще до аннексии Крыма было развернуто производство на Казенном предприятии "Научно-производственное объединение "Форт" по лицензии сразу целого ряда образцов стрелкового вооружения израильского происхождения. Тут и пистолеты-пулеметы "Форт-224" (IWI Tavor), "Форт-226" (IMI Micro Uzi), автоматы "Форт-221" (IWI Tavor), "Форт-227" (IMI Galil ACE), снайперская винтовка "Форт-301" (IMI Galatz), ручной пулемет "Форт-401" (IMI Negev).

Все это "богатство" крайне ограниченно поступало на вооружение подразделений Национальной гвардии, однако массового производства наладить так и не удалось. И связано это с тем, что стволы поставлялись преимущественно из Израиля, а после 2014 г. под давлением РФ Тель-Авив фактически свернул сотрудничество в военно-технической сфере.

Однако полицейское начальство не остановилось на этом, и уже в декабре 2018 г. было объявлено, что на "Форте" запускается линия по производству замкнутого цикла пуль и гильз для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

А вот буквально вчера в интервью отечественным медиа глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что принято решение на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и закупить немецкие пистолеты-пулеметы "Хеклер-Кох" МР5. Оставшиеся 10% - это штурмовые отряды спецназа КОРД, которые ныне находятся в зоне проведения войсковой операции и выполняют несколько не свойственные для городского спецназа функции.

В принципе решение своевременное и ожидаемое. Во-первых, развернуто производство патронов для него, во-вторых, автоматы Калашникова явно избыточны для тех задач, которые выполняют полицейские в городских условиях.

Выбор образца тоже достойный - немецкий пистолет-пулемет выпускается с 1960-х годов и зарекомендовал себя как надежное и достаточно дешевое оружие. Используется как спецназом, так и полицией более чем в 50 странах мира, а в нескольких производится по лицензии (например, в Турции).

Конечно, остается риск коррупционных действий при такого рода массовых закупках, но в условиях Украины это неизбежное зло.

Таким образом, если бюджет МВД потянет еще один достаточно дорогостоящий проект, то полиция окончательно отойдет от советского подхода к вооружению и станет более современной. Первым, напомню, является контракт на закупку французских вертолетов, который, судя по всему, пока не выходит на обещанный министром Аваковым темп в получении двух-трех вертолетов в месяц. С другой стороны, учитывая неопределенность политической ситуации, такой шаг вполне может быть оправданным со стороны французских партнеров.


Михаил Жирохов

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