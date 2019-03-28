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28.03.2019
ЦАМТО

На верфи Newport News Shipbuilding заложен киль АПЛ SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния"

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Источник изображения: Фото: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 27 марта. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 25 марта на предприятии Newport News Shipbuilding церемонии закладки киля многоцелевой АПЛ SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния".

SSN-796 "Нью-Джерси" станет 23-й АПЛ класса "Вирджиния". Постройка этой подводной лодки началась в марте 2016 года. В настоящее время степень готовности подлодки составляет 42%. Как ожидается, АПЛ будет поставлена ВМС США в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, постройка подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (по существу 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". Они заменят подводные лодки класса "Лос-Анджелес".

К настоящему времени ВМС США переданы 17 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787) и "Индиана" (SSN-789), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки диверсионных групп, установки морских мин.

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Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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