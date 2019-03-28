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28.03.2019
Военно-промышленный курьер

Россия и Китай проведут в апреле совместные морские учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В конце апреля - начале мая ВМФ России и ВМС Китая проведут двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие". Для участия в планирующей конференции в Санкт-Петербург прибыла военная делегация КНР, возглавляемая контр-адмиралом Янь Чжэнмином.

Российскую сторону представляют офицеры Главного командования ВМФ России и Тихоокеанского флота во главе с контр-адмиралом Александром Шувановым.

В Минобороны РФ пояснили, что в рамках учения российские и китайские военные моряки отработают эпизоды совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения. 

Помимо надводных сил, в учении будут задействованы морская авиация ВМС Китая и дизель-электрические подводные лодки обеих стран. Отряд кораблей Тихоокеанского флота возглавит ракетный крейсер "Варяг".

 

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