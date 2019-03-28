Россия и Китай проведут в апреле совместные морские учения

В конце апреля - начале мая ВМФ России и ВМС Китая проведут двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие". Для участия в планирующей конференции в Санкт-Петербург прибыла военная делегация КНР, возглавляемая контр-адмиралом Янь Чжэнмином.

Российскую сторону представляют офицеры Главного командования ВМФ России и Тихоокеанского флота во главе с контр-адмиралом Александром Шувановым.

В Минобороны РФ пояснили, что в рамках учения российские и китайские военные моряки отработают эпизоды совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения.

Помимо надводных сил, в учении будут задействованы морская авиация ВМС Китая и дизель-электрические подводные лодки обеих стран. Отряд кораблей Тихоокеанского флота возглавит ракетный крейсер "Варяг".