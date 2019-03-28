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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Носитель "Калибров" патрульный корабль "Василий Быков" Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы

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Патрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж патрульного корабля (ПК) "Василий Быков" Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) выполнил зачетные артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

"В ходе отработки практических действий по ведению боя одиночным кораблем экипаж выполнил зачетные зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели и плавающей мине", - уточнил он.

По его словам, также в рамках проведения корабельного боевого учения по противодиверсионной подготовке моряки выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника с выполнением профилактического гранатометания с борта корабля в воду вручную и с применением гранатометов.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа ПК "Василий Быков" станет выполнение задач по предназначению при отработке задач одиночно и в составе тактических корабельных групп.

Головной новейший патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 построен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
ОСК
СПКБ
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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