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28.03.2019
ТАСС

В "Рособоронэкспорте" сообщили о большом интересе к Як-130 со стороны заказчиков

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Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1806")
Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1806").
Источник изображения: www.facebook.com

Как сообщил представитель компании Сергей Горбенко, уже оформлены контракты на поставку около 100 российских самолетов

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 27 марта. /ТАСС/. Зарубежные заказчики оформили контракты на поставку порядка 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщил в среду начальник одного из управлений АО "Рособоронэкспорт" Сергей Горбенко на презентации самолета, которая проходит на авиасалоне LIMA-2019.

По словам Горбенко, зарубежные заказчики проявляют большой интерес к машине, которая уже стоит на вооружении российских ВКС. "Уже законтрактовано порядка 100 таких самолетов", - сказал Горбенко.

Як-130 демонстрирует летные возможности на крупнейшем в Юго-Восточной Азии малайзийском авиасалоне LIMA-2019. Сегодня в странах региона к нему повышенное внимание: российские машины уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии. Россия, в свою очередь, готова расширять возможности Як-130 в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Бангладеш
Лаос
Малайзия
Мьянма
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