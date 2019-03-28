Войти
28.03.2019
Интерфакс-АВН

Бразилия в скором времени приступит к опытному ремонту российских вертолетов Ми-35М

147
0
0
Mi-35M
Ми-35М ВВС Бразилии.

Лангкави (Малайзия). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Опытный ремонт Ми-35М начнется в бразильском сервисном центре в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

"В рамках выполнения оффсетных обязательств при поставке вертолетов Ми-35М в октябре 2018 года завершены работы по созданию в городе Белу-Оризонти центра по капитальному ремонту вертолетов данного типа. Соответствующие оффсетные зачеты от Минобороны Бразилии получены",- заявил И.Чечиков.

"В ближайшее время бразильская сторона при содействии холдинга "Вертолеты России" приступит к опытному ремонту первого вертолета Ми-35М",- подчеркнул он.

Как сообщалось, сервисно-технический центр для ударных вертолетов Ми-35 в Бразилии планировалось открыть до конца 2017 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Малайзия
Россия
Продукция
Ми-35
Ми-35М
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
28.03.2019
В Бразилии заработал российский сервисный центр для боевых вертолетов Миля
24.02.2014
Российская авиатехника на Singapore Airshow 2014
17.02.2014
Российские самолеты и вертолеты завоевывают Азию
12.04.2011
"Рособоронэкспорт" - новые предложения для Латинской Америки
12.05.2009
Вертолеты для Бразилии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"