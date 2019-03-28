Бразилия в скором времени приступит к опытному ремонту российских вертолетов Ми-35М

Лангкави (Малайзия). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Опытный ремонт Ми-35М начнется в бразильском сервисном центре в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

"В рамках выполнения оффсетных обязательств при поставке вертолетов Ми-35М в октябре 2018 года завершены работы по созданию в городе Белу-Оризонти центра по капитальному ремонту вертолетов данного типа. Соответствующие оффсетные зачеты от Минобороны Бразилии получены",- заявил И.Чечиков.

"В ближайшее время бразильская сторона при содействии холдинга "Вертолеты России" приступит к опытному ремонту первого вертолета Ми-35М",- подчеркнул он.

Как сообщалось, сервисно-технический центр для ударных вертолетов Ми-35 в Бразилии планировалось открыть до конца 2017 года.