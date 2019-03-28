Войти
28.03.2019
Интерфакс-АВН

Армия обороны Израиля сообщает о поражении дополнительных целей ХАМАС в Секторе Газа

137
0
0
F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: vpk-news.ru

Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Израильские военно-воздушные силы нанесли новые ответные удары по Сектору Газа во вторник вечером и рано утром в среду, сообщает армия обороны Израиля.

"Наши истребители поразили дополнительные цели ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении армии, опубликованном в Twitter.

При этом отмечается, что Израиль намерен защищать себя "после двух дней ракетного обстрела со стороны ХАМАС".

Ранее палестинские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли авиаудары в районе города Хан-Юнис в южной части Газы.

Израильские военные в свою очередь заявляли, что истребители были нацелены на военную базу ХАМАС и завод по производству оружия в Хан-Юнисе.

Новостные агентства в секторе сообщили, что в результате израильских ударов были также разрушены семиэтажное здание и подземная инфраструктура, принадлежащие ХАМАС.

После этого был зафиксирован пуск еще одной ракеты по промышленной зоне израильского города Ашкелона. В ответ израильские самолеты нанесли удар по военной базе ХАМАС в городе Рафах на границе с Египтом.

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Похожие новости
10.02.2011
На войну с Ираном хватит пяти недель
26.08.2010
Министр финансов Израиля предлагает тщательно обсудить принятое руководством Минобороны решение о закупке истребителей F-35
23.11.2009
На крупной французской выставке показали нелицензионные "Калашниковы"
20.07.2009
Запад может одобрить атаку Израиля на Иран
12.03.2009
ИЗРАИЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ПЛУТОНИЙ: БУДЕТ ГОДНЫМ ДЛЯ АЭС, НО НЕГОДНЫМ ДЛЯ ВОЙНЫ
08.10.2008
Россия и Греция готовят контракт на поставку 420 БМП-3М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"