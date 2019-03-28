Армия обороны Израиля сообщает о поражении дополнительных целей ХАМАС в Секторе Газа

Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Израильские военно-воздушные силы нанесли новые ответные удары по Сектору Газа во вторник вечером и рано утром в среду, сообщает армия обороны Израиля.

"Наши истребители поразили дополнительные цели ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении армии, опубликованном в Twitter.

При этом отмечается, что Израиль намерен защищать себя "после двух дней ракетного обстрела со стороны ХАМАС".

Ранее палестинские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли авиаудары в районе города Хан-Юнис в южной части Газы.

Израильские военные в свою очередь заявляли, что истребители были нацелены на военную базу ХАМАС и завод по производству оружия в Хан-Юнисе.

Новостные агентства в секторе сообщили, что в результате израильских ударов были также разрушены семиэтажное здание и подземная инфраструктура, принадлежащие ХАМАС.

После этого был зафиксирован пуск еще одной ракеты по промышленной зоне израильского города Ашкелона. В ответ израильские самолеты нанесли удар по военной базе ХАМАС в городе Рафах на границе с Египтом.

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.