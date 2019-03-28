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28.03.2019
Интерфакс-АВН

США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации на Украине

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ОБСЕ
ОБСЕ.
Источник изображения: wikipedia.org

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Вашингтон считает, что все страны-члены ОБСЕ должны оказывать поддержку работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине, заявил госдеп США.

"США призывают все страны ОБСЕ подтвердить поддержку СММ. Мы призываем Россию и те силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет, и которые воюют на Украине, предоставить СММ полный и беспрепятственный доступ на всю территорию Украины в пределах ее признанных в мире границ", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Вашингтон приветствует назначение турецкого дипломата Яшара Чевика руководителем миссии вместо ушедшего в отставку Эртугрула Апакана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Турция
Украина
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