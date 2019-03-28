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28.03.2019
ТАСС

В Крыму проходят масштабные учения ВДВ, ВМФ и авиации

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Саперы морской инженерной службы Черноморского флота в Крыму. Архивное фото
Саперы морской инженерной службы Черноморского флота в Крыму. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи по десантированию личного состава и военной техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения ВДВ погрузились на самолеты Ил-76 и большие десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) для высадки на побережье полигона "Опук" в Крыму в ходе масштабных тактических учений, в которых участвуют 1,5 тыс. военнослужащих ВДВ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"По замыслу учения, подразделения воздушно-десантных войск отработают учебно-боевые задачи по десантированию личного состава и военной техники на участок незнакомого побережья межвидового полигона "Опук" из самолетов военно-транспортной авиации и больших десантных кораблей ЧФ, где отработают вопросы по уничтожению лагеря подготовки боевиков и занятию пункта высадки морского десанта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что десантники с техникой погрузились на корабли "Азов" и "Цезарь Куников". После высадки десанта корабли выполнят артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, а также проведут учение по противовоздушной обороне совместно с экипажем тактического фронтового бомбардировщика Су-24М.

В учениях участвуют десантно-штурмовое (горное) соединение Воздушно-десантных войск, корабли Черноморского флота, самолеты оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и военно-транспортной авиации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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