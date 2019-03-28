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28.03.2019
Интерфакс-АВН

ВМФ России и ВМС Китая проведут учения "Морское взаимодействие-2019" в конце апреля

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Сухопутная фаза российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017"
Сухопутная фаза российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Военно-Морской Флот России и военно-морские силы Китайской Народной Республики проведут ежегодные двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие" в конце апреля - начале мая 2019 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Делегация ВМС Китая, возглавляемая контр-адмиралом Янь Чжэнмином, прибыла накануне в Санкт-Петербург для участия в планирующей конференции с участием делегации офицеров Главного командования ВМФ России и Тихоокеанского флота, возглавляемой контр-адмиралом Александром Шувановым", - говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что с 25 марта представители обеих стран приступили к проведению консультаций по подготовке эпизодов учения, в том числе - традиционных береговой и морской составляющих.

"Планируется, что в рамках учения "Морское взаимодействие-2019" российские и китайские военные моряки отработают эпизоды совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения. Помимо надводных сил, в учении будут задействованы морская авиация ВМС Китая и дизель-электрические подводные лодки обеих стран", - добавили в департаменте.

Планируется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота возглавит флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

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