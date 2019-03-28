Россия и Китай в конце апреля - начале мая проведут военно-морские учения

Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" на полигоне Клерк в Приморском крае.

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военно-морской флот РФ и военно-морские силы КНР проведут двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие" в конце апреля - начале мая, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Военно-морской флот России и военно-морские силы Китайской Народной Республики проведут ежегодные двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие" в конце апреля - начале мая", - говорится в сообщении.

Сообщается, что делегация ВМС Китая, возглавляемая контр-адмиралом Янь Чжэнмином, прибыла накануне в Петербург для участия в конференции с участием делегации офицеров Главного командования ВМФ РФ Тихоокеанского флота, возглавляемой контр-адмиралом Александром Шувановым. Представители обеих стран приступили к проведению консультаций по подготовке эпизодов учения с 25 марта.

Добавляется, что в рамках учения "Морское взаимодействие-2019" российские и китайские моряки отработают эпизоды совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают вопросы поисково- спасательного обеспечения. Кроме надводных сил, в учении будут задействованы морская авиация ВМС Китая и дизель-электрические подводные лодки обеих стран.

"Также планируется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота возглавит флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг", - отмечается в сообщении.