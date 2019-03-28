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28.03.2019
Военно-промышленный курьер

Удастся ли Израилю роль миротворца в Сирии на фоне "приватизации" Голанских высот

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, свой план прекращения кризиса в Сирии.

Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пожелавшее остаться неназванным официальное лицо в израильском руководстве.

Издание не сообщает подробностей, но приводит слова высокопоставленного источника, который отметил, что ранее российский лидер якобы проявил интерес к предложению израильского премьера о том, как "обеспечить уход Ирана из Сирии".

Вместе с тем указывается на "возросшие шансы" добиться некоего "трёхстороннего решения" по Сирии с участием России, США и Израля.

Eadaily напоминает, что 27 февраля Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Россию с рабочим визитом. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальная международная и региональная проблематика, в частности ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование.

Накануне, 25 марта, глава израильского правительства побывал с визитом в США.

 

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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