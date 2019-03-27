Проверка кучности: новые испытания пистолета "Удав" сняли на видео

Новые испытания пистолета "Удав", разработанного для российского войскового спецназа, сняли на видео для проекта WarGonzo. Пистолет был создан по заказу Минобороны России Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Во время тестов хорошо видно, как ведется стрельба из пистолета нового образца и какова кучность выстрелов при поражении мишени.

Оружие в ближайшее время должно поступить в войсковой спецназ Российской армии и обладает интересными характеристиками. Например, пистолет изначально разработан для использования как с глушителем, так и без него. В то же время, по заявлениям разработчиков, планируется оснастить оружие сменным стволом под патроны разного калибра и магазинами разной емкости. Речь идет о том, что пистолет при смене ствола сможет стрелять патронами калибра 9х21 и 9х19 миллиметров. Разработчики ЦНИИТОЧМАШ объясняют наличие двух калибров выполнением разных задач.

Во время тестов, снятых на видео, пистолет оснащен магазином на 17 патронов. Конструктор Иван Козлов поясняет, что длина оружия составляет 210 миллиметров, а ширина - 36 мм. Вес без глушителя - 800 граммов, а с ним - чуть больше одного килограмма.

По словам военного корреспондента и руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова, тестировавшего оружие, пистолет лежит в руке гораздо удобнее, чем "Макаров", и обладает лучшей кучностью стрельбы.

Юрий Гень