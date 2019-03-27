Войти
27.03.2019
Российская газета

Проверка кучности: новые испытания пистолета "Удав" сняли на видео

496
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Новые испытания пистолета "Удав", разработанного для российского войскового спецназа, сняли на видео для проекта WarGonzo. Пистолет был создан по заказу Минобороны России Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Во время тестов хорошо видно, как ведется стрельба из пистолета нового образца и какова кучность выстрелов при поражении мишени.



Оружие в ближайшее время должно поступить в войсковой спецназ Российской армии и обладает интересными характеристиками. Например, пистолет изначально разработан для использования как с глушителем, так и без него. В то же время, по заявлениям разработчиков, планируется оснастить оружие сменным стволом под патроны разного калибра и магазинами разной емкости. Речь идет о том, что пистолет при смене ствола сможет стрелять патронами калибра 9х21 и 9х19 миллиметров. Разработчики ЦНИИТОЧМАШ объясняют наличие двух калибров выполнением разных задач.

Во время тестов, снятых на видео, пистолет оснащен магазином на 17 патронов. Конструктор Иван Козлов поясняет, что длина оружия составляет 210 миллиметров, а ширина - 36 мм. Вес без глушителя - 800 граммов, а с ним - чуть больше одного килограмма.

По словам военного корреспондента и руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова, тестировавшего оружие, пистолет лежит в руке гораздо удобнее, чем "Макаров", и обладает лучшей кучностью стрельбы.


Юрий Гень

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
04.03.2019
Гражданский "Удав" будет стоить минимум €250
13.10.2015
Интеллектуальная передовая
06.10.2015
Российская криптогарнитура может войти в экипировку военнослужащих
24.02.2015
Минобороны РФ выберет автоматы по программе "Ратник" в декабре 2015 года
25.09.2014
«Ратник» будет со щитом
21.02.2014
Экипировка «Ратник» поступит на вооружение летом 2014 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 11:17
  • 2
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 11:14
  • 2
Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля