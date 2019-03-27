ВС США восстанавливают былое превосходство над потенциальными противниками, но работы еще много - Данфорд
Общеотраслевая информация, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК, Глобальная безопасность:
Джозеф Данфорд.
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Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Армия США благодаря повышению расходов на оборону начала восстанавливать превосходство над такими потенциальными противниками как РФ и Китай, однако до завершения этого процесса еще далеко, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
"Мы начали восстанавливать то конкурентное превосходство (над Россией и Китаем - ИФ), которое у нас было ранее, но невозможно за несколько лет ликвидировать последствия десятилетий снижения наших военных возможностей", - сказал он на слушаниях в палате представителей, говоря о необходимости повышать расходы на оборону.
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