ВС США восстанавливают былое превосходство над потенциальными противниками, но работы еще много - Данфорд

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Армия США благодаря повышению расходов на оборону начала восстанавливать превосходство над такими потенциальными противниками как РФ и Китай, однако до завершения этого процесса еще далеко, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы начали восстанавливать то конкурентное превосходство (над Россией и Китаем - ИФ), которое у нас было ранее, но невозможно за несколько лет ликвидировать последствия десятилетий снижения наших военных возможностей", - сказал он на слушаниях в палате представителей, говоря о необходимости повышать расходы на оборону.