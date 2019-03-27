"Рособоронэкспорт" отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия готова поставить Египту многофункциональные истребители Су-35, но соответствующий контракт еще не подписан, заявил "Интерфаксу" во вторник заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.

"Комментарий на эту тему уже озвучивали. Мне нечего добавить. Будет контракт по Су-35, мы поделимся этой информацией. В перспективе мы были бы заинтересованы с Египтом и другими партнерами сотрудничать по всему авиационному спектру, включая поставки Су-35", - заявил он на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

Газета "Коммерсант" написала ранее, что Россия и Египет заключили контракт на поставку нескольких десятков истребителей Су-35. Информированный собеседник "Интерфакса" сообщал в марте, что Россия уже приступила к производству Су-35 для Египта.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

В "Ростехе" ранее заявили, что Китай купил у России 24 истребителя, цена контракта - порядка $2,5 млрд.

В ноябре прошлого года информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что поставки Су-35 в Китай в рамках контракта Россией завершены.

По некоторым данным, завершается поставка в Китай средств поражения к Су-35. Кроме того, контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако его реализация еще не началась.

Россия и Индонезия подписали контракт на Су-35 через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого гола в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

Контракт на поставку Индонезии 11 Су-35 остается в силе, заявил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов. "Совместная работа по данному проекту продолжается. Какой-либо информацией о заявлениях сторон об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35 мы не располагаем", - сказал М.Петухов на выставке LIMA-2019.