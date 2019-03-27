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27.03.2019
ТАСС

Источник: Су-30МКМ останется основным истребителем ВВС Малайзии в обозримом будущем

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Истребитель Су-30МКМ ВВС Малайзии
Истребитель Су-30МКМ ВВС Малайзии.
Источник изображения: https://www.youtube.com

Ранее малайзийские СМИ сообщали о планах по списанию российских истребителей Су-30МКМ и МиГ-29Н в связи с принятием новой программы модернизации ВВС

ЛАНГКАВИ /МАЛАЙЗИЯ/, 26 марта. /ТАСС/. Многоцелевые боевые самолеты российского производства Су-30МКМ будут составлять основу парка истребительной авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Малайзии в обозримом будущем. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений LIMA 2019 сообщил источник в ВВС страны.

Ранее в малайзийских СМИ публиковались сообщения о предполагающемся списании истребителей российского производства Су-30МКМ и МиГ-29Н в связи с принятием новой программы модернизации ВВС страны и сокращении количества типов боевых самолетов в строю.

"В настоящее время нами успешно эксплуатируются самолеты Су-30МКМ. Они составляют основу подразделений истребителей ВВС и сохранят статус основных боевых самолетов Малайзии в обозримом будущем", - сообщил источник.

По его словам, на данный момент вооруженные силы азиатской страны располагают двумя эскадрильями многоцелевых боевых самолетов, одна из которых состоит из российских истребителей Су-30МКМ, а другая - из американских F/A-18 Super Hornet. "Состав данных двух подразделений в ближайшие годы останется неизменным. Более того, в настоящее время нами предпринимается ряд усилий по максимальному продлению срока службы этих платформ, одновременно рассматривается возможность модернизации Су-30МКМ", - отметил источник, не приводя каких-либо дополнительных сведений о модернизации самолетов.

Собеседник агентства добавил, что долгосрочный план развития ВВС Малайзии предусматривает сохранение в составе ВВС двух эскадрилий многоцелевых боевых самолетов.

По данным открытых источников, на вооружении малайзийской армии состоит 18 истребителей Су-30МКМ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Малайзия
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
МиГ-29Н
Су-30
Су-30МК
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