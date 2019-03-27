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27.03.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС сообщили о поставке Вьетнаму 64 танков Т-90

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Т-90С
Т-90С.
Источник изображения: Т-90СФото с сайта Уралвагонзавода

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия завершила поставку по контракту Вьетнаму танков Т-90, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Контракт на поставку во Вьетнам танков Т-90 выполнен, бронетехника передана нашим вьетнамским партнерам", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", контракт предполагал поставку Вьетнаму 64 танков Т-90С.

М.Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке "ЛИМА - 2019" в Малайзии.

Т-90С - модификация современного российского основного боевого танка Т-90. Т-90С считается одним из самых востребованных танков на рынке вооружений. Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других стран.

Фото с сайта "Уралвагонзавода"

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Т-90 "Владимир"
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Уралвагонзавод
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