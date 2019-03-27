Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России. Ту-134А-4 с бортовым номером RF-12041 и неофициальным именем "Черная жемчужина" выполняет тестирование систем, рулежки, пробег и первый полет после ремонта на минском заводе.

- Что может быть лучше, чем увидеть УБ-Л? Увидеть черный УБ-Л! - говорится в подписи к видео.

Ту-134УБ-Л - учебно-боевая модифицикация советского пассажирского самолета Ту-134. В первую очередь на них готовят летчиков и штурманов для дальних ракетоносцев Ту-22М3, схожих с гражданским лайнером по габаритам и - относительно, - характеристикам. Для этого Ту-134 приделали острый нос, под которым прячется радар с бомбардировщика, в кабине установили военную аппаратуру связи и прицельно-навигационный комплекс, а в салоне - 12 кресел для курсантов, которые по очереди работают на месте второго пилота.

Один из вариантов самолета также оснастили держателями для авиабомб под фюзеляжем. Всего в СССР было вылущено порядка 90 Ту-134УБ-Л. Помимо обучения молодых летчиков, они используются для поддержания навыков строевых пилотов Ту-22М3 и Ту-160 - чтобы экономить ресурс боевых самолетов.

Антон Валагин