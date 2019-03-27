Усиление борьбы с терроризмом власти Китая приурочили к 70-й годовщине основания КНР

Член Госсовета КНР Чжао Кэчжи подчеркнул важность борьбы с терроризмом в Китае в 70-ю годовщину основания Китайской Народной Республики, сообщает газета China Daily.

Будучи руководителем национальной ведущей антитеррористической группы, Чжао, выступая на национальной видеоконференции по антитеррористической деятельности дал распоряжение всем причастным к борьбе с терроризмом чиновникам ускорить реагирование спецслужб на террористическую угрозу и углубить работу по борьбе с экстремизмом.

Он также призвал улучшить систему профилактики терроризма и систему экстренного реагирования. По его словам, политика Компартии Китая касательно этнических групп также должна быть в полной мере осуществлена на принципах равенства всех этнических меньшинств и развития обменов между ними.

Регнум напоминает, что угроза терроризма в Китае исходит из Синьцзян-Уйгурского автономного района, где плотно проживают представители национальных меньшинств, исповедующих ислам. И, хотя, большинство их них ничего общего с исламизмом не имеют, очень велико на регион влияние радикальных течений ислама извне.