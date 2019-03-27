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27.03.2019
ЦАМТО

Более 100 молодых летчиков 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО приступили к выполнению плановых полетов

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Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ.

ЦАМТО, 26 марта. Более 100 молодых летчиков, выпускников 2018-го года, приступили к выполнению плановых полетов в авиационных соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

О выполнении плана деятельности объединения доложил на заседании Военного совета ЮВО командующий армией ВВС и ПВО генерал-майор Николай Гостев.

"Все молодые летчики объединения завершили освоение современных образцов летной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей округа, в центрах переучивания и повышения квалификации летного состава ВКС России и приступили к выполнению самостоятельных полетов", – сообщил Н.Гостев.

В текущем году авиационные части ЮВО пополнят более 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска округа в 2020-м году.

Также командующий 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО отметил, что в текущем году объединение получит 30 самолетов и вертолетов, в том числе авиаполк штурмовой авиации уже приступил к летной эксплуатации поступившего в этом году учебно-боевого штурмовика Су-25УБ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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