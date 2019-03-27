США провели успешный залповый пуск двух противоракет по мишени, в качестве которой использовалась МБР

ЦАМТО, 26 марта. США на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Агентство по противоракетной обороне Минобороны США.

Это были первые залповые испытания такого рода – по МБР были выпущены сразу две ракеты наземного базирования, основная и запасная. Основная ракета успешно поразила головную часть баллистической ракеты, а запасная ракета сбила наиболее опасный с точки зрения ее бортового компьютера обломок.

МБР была запушена с испытательного полигона имени Рейгана на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы острова, более чем за 6,4 тыс. км от ракет-перехватчиков наземного базирования, запущенных с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

По предварительным результатам, все системы сработали успешно. "Система сработала в точности так, как была спроектирована, и результаты испытаний показывают практические возможности доктрины залпового огня в рамках ПРО", – цитирует "РИА Новости" главу Агентства по ПРО генерал-лейтенанта ВВС Сэмюэля Гривса.