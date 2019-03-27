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27.03.2019
ЦАМТО

Россия планирует создать в Малайзии сервисный центр по обслуживанию Як-130 в случае его закупки

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Пилоты ВВС Малайзии. Фото: Марина Лысцева, fotografersha.livejournal.com.

ЦАМТО, 26 марта. Россия планирует создать в Малайзии сервисный центр по обслуживанию Як-130 в случае его закупки, а также локализовать его производство. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на выставке LIMA 2019 президент ОАК Юрий Слюсарь.

В настоящее время Россия и Малайзия ведут переговоры о возможности продажи Як-130.

"Самолет уникальный. Конечно, мы с господином премьер-министром (Малайзии Махатхиром Мохамадом – ред.) обсуждали возможность индустриальной кооперации в этом вопросе. Здесь, в Малайзии, сервисный центр будет заниматься обслуживанием и ремонтом. Может быть, в дальнейшем рассмотрим какие-то варианты сборки самолета в Малайзии. В перспективе здесь можно было бы сделать некий региональный центр, который поддерживал бы всю группировку самолетов в регионе Юго-Восточной Азии", – сказал Ю.Слюсарь после встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, который посетил стенд ОАК.

Как отметил Ю.Слюсарь, премьеру показали всю линейку производимых самолетов, но в первую очередь – учебно-тренировочный самолет Як-130.

"Есть перспектива продвижения этого самолета на малазийский рынок. Мы его поставили в этом регионе уже в Бангладеш, Лаос, Мьянму.

Президент ОАК подчеркнул, что "самолет Як-130 вызывает в Малайзии большой интерес", – передает "РИА Новости".

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Страны
Бангладеш
Лаос
Малайзия
Мьянма
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