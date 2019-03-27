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27.03.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили, что санкции не скажутся на поставках Индонезии российских Су-35

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Истребитель Су-35.
Истребитель Су-35.
Источник изображения: airwar.ru

Ранее Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 самолетов

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 26 марта. /ТАСС/. Санкции и политическая конъюнктура не скажутся на поставках Индонезии российских истребителей Су-35, заявил во вторник ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

Как сообщалось ранее, Россия и Индонезия заключили контракт на поставку 11 самолетов Су-35.

"Поставки российского вооружения и оказание услуг по его эксплуатации определяются исключительно условиями контрактов и не подвержены влиянию политической конъюнктуры и санкционного шантажа", - сказал Петухов на выставке LIMA 2019, которая проходит в Малайзии.

"Совместная работа по данному проекту продолжается. Какой-либо информацией о заявлениях сторон об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35 мы не располагаем", - продолжил он.

Петухов подчеркнул, что "боевые, технические и ценовые параметры российского вооружения вполне устраивают российских партнеров".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индонезия
Малайзия
Россия
Продукция
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
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