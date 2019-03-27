Золотов назвал приоритетное место для борьбы с терроризмом в России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основные усилия Росгвардии по борьбе с терроризмом сосредоточены на руководстве объединённой группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, рассказал в интервью РИА Новости директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

"Одним из важнейших направлений федеральной службы остаётся противодействие террористическим угрозам. Основные усилия ведомства здесь сконцентрированы на руководстве Объединённой группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Золотов сообщил, что за три года бойцы спецподразделений Росгвардии совместно с коллегами из других силовых структур за три года нейтрализовали 200 террористов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами