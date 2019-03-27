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27.03.2019
Интерфакс-АВН

У России есть контракт с Филиппинами на поставку вооружения и военной техники - ФСВТС

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HeliRussia-2014
Модель вертолета Ми-171А2 на выставке HeliRussia-2014.
Источник изображения: Ростех

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Филиппины заключили контракт на поставку военной продукции, он еще не исполнен, заявил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Российская и филиппинская стороны работают над согласованием взаимоприемлемых путей исполнения подписанного контракта и определению способов реализации перспективных проектов", - сказал М.Петухов на оборонной выставке LIMA-2019 в Малайзии.

"Рассчитываем в скором времени увидеть результат этой работы", - заявил М.Петухов.

В ноябре прошлого года на оборонной выставке в Индонезии министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана в интервью "Интерфаксу" заявил, что Филиппины рассматривают вопрос о приобретении у России нескольких типов вооружений, в том числе транспортных и ударных вертолетов, дизельных подлодок и стрелкового оружия.

Министр подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между двумя странами уже развивается. "Мы уже получили из России небольшую партию РПГ. Но это только начало сотрудничества между военными двух стран", - сказал он.

18 июня прошлого года стало известно, что соглашение между Россией и Филиппинами о ВТС вступило в силу. Соглашение было подписано 24 октября 2017 года в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Манилу. В тот же день был подписан контракт на поставку Россией Филиппинам гранатомётов РПГ-7В2 и выстрелов к ним.

Ранее сообщалось, что Филиппины уже получили от РФ партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики.

В 2017 году официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьёва сообщила "Интерфаксу", что "филиппинская сторона проявляет интерес к широкому спектру российской продукции военного назначения для всех видов Вооружённых сил, полиции и береговой охраны".

"Это - патрульные корабли, скоростные катера, подводные лодки проекта 636 ("Варшавянка",- "ИФ"), вертолётная техника, бронированные автомобили, стрелковое оружие и средства ближнего боя", - пояснила М.Воробьёва.

Она сообщила, что филиппинской стороне проведены презентации продукции концерна "Калашников", вертолётов Ми-17В-5, Ми-17Ш, Ми-35, быстроходных катеров, систем береговой охраны, других образцов военной техники.

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