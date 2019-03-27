Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90 - ФСВТС

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия завершила поставку по контракту Вьетнаму танков Т-90, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Контракт на поставку во Вьетнам танков Т-90 выполнен, бронетехника передана нашим вьетнамским партнерам", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", контракт предполагал поставку Вьетнаму 64 танков Т-90С.

М.Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке "ЛИМА - 2019" в Малайзии.