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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90 - ФСВТС

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Танк Т-90
Танк Т-90.
Источник изображения: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия завершила поставку по контракту Вьетнаму танков Т-90, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Контракт на поставку во Вьетнам танков Т-90 выполнен, бронетехника передана нашим вьетнамским партнерам", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", контракт предполагал поставку Вьетнаму 64 танков Т-90С.

М.Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке "ЛИМА - 2019" в Малайзии.

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Страны
Вьетнам
Малайзия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
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