"Русские витязи" впервые выступят в Малайзии на Су-30СМ

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Пилотажная группа "Русские витязи" впервые выступит на выставке LIMA-2019 на новейших Су-30 СМ, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Выставка LIMA-2019 проходит в Лангкави с 26 по 30 марта.

"После двухлетней паузы в небо Малайзии возвращается пилотажная группа "Русские витязи". Причем они уже какое-то время выступают не на Су-27, а на Су-30СМ. Произошло перевооружение знаменитой команды. Если образно сравнить, то это все равно, что пересесть из "Фольксвагена" на "Мерседес". Виктор Кладов

Он подчеркнул, что возможности самолета Су-30МКМ гораздо шире, чем Су-27. Это и маневренность, и мощность, и другие характеристики. Летчики продемонстрируют уникальные фигуры высшего пилотажа, привлекут внимание специалистов и зрителей, отметил Кладов.