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27.03.2019
РИА Новости

"Русские витязи" впервые выступят в Малайзии на Су-30СМ

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Пилотажная группа "Русские витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ
Пилотажная группа "Русские витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Пилотажная группа "Русские витязи" впервые выступит на выставке LIMA-2019 на новейших Су-30 СМ, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Выставка LIMA-2019 проходит в Лангкави с 26 по 30 марта.

"После двухлетней паузы в небо Малайзии возвращается пилотажная группа "Русские витязи". Причем они уже какое-то время выступают не на Су-27, а на Су-30СМ. Произошло перевооружение знаменитой команды. Если образно сравнить, то это все равно, что пересесть из "Фольксвагена" на "Мерседес".

Виктор Кладов

Он подчеркнул, что возможности самолета Су-30МКМ гораздо шире, чем Су-27. Это и маневренность, и мощность, и другие характеристики. Летчики продемонстрируют уникальные фигуры высшего пилотажа, привлекут внимание специалистов и зрителей, отметил Кладов.

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Страны
Малайзия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-30МК
Компании
Volkswagen
Ростех
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