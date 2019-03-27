"Русские витязи" впервые выступят в Малайзии на Су-30СМ
Пилотажная группа "Русские витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Пилотажная группа "Русские витязи" впервые выступит на выставке LIMA-2019 на новейших Су-30 СМ, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Выставка LIMA-2019 проходит в Лангкави с 26 по 30 марта.
"После двухлетней паузы в небо Малайзии возвращается пилотажная группа "Русские витязи". Причем они уже какое-то время выступают не на Су-27, а на Су-30СМ. Произошло перевооружение знаменитой команды. Если образно сравнить, то это все равно, что пересесть из "Фольксвагена" на "Мерседес".
Виктор Кладов
Он подчеркнул, что возможности самолета Су-30МКМ гораздо шире, чем Су-27. Это и маневренность, и мощность, и другие характеристики. Летчики продемонстрируют уникальные фигуры высшего пилотажа, привлекут внимание специалистов и зрителей, отметил Кладов.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости