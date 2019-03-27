Пентагон выделяет $1 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния.

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан санкционировал выделение из бюджета ведомства $1 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщил Пентагон.

В поступившем в "Интерфакс" сообщении говорится, что П.Шанахан "уполномочил командующего Инженерным корпусом армии США приступить к планированию и осуществлению мероприятий на сумму до $1 млрд".