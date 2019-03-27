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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Пентагон выделяет $1 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой

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Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан санкционировал выделение из бюджета ведомства $1 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщил Пентагон.

В поступившем в "Интерфакс" сообщении говорится, что П.Шанахан "уполномочил командующего Инженерным корпусом армии США приступить к планированию и осуществлению мероприятий на сумму до $1 млрд".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
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