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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Кандидат в министры по делам объединения двух Корей призывает к активизации межкорейского сотрудничества

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Пхеньян. Архивное фото
Пхеньян. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Кандидат в министры по делам объединения Ким Ен Чуль заявил во вторник, что Южная и Северная Корея должны углубить отношения, чтобы стимулировать переговоры о денуклеаризации между Северной Кореей и США и установить прочный мир на Корейском полуострове.

"Сейчас важно, чтобы переговоры между Северной Кореей и США были возобновлены в ближайшее время, чтобы убедиться, что с трудом выигранная денуклеаризация Корейского полуострова и мирный процесс не потеряют импульс. И наша роль в этом очень важна", - сказал Ким Ен Чуль законодателям во время слушания по утверждению его кандидатуры.

"Чтобы стимулировать возобновление диалога между Северной Кореей и США и помочь прочному миру укорениться, необходимо последовательно углублять отношения между Южной и Северной Кореей",- уточнил он.

Кандидат в руководители министерства по делам объединения двух Корей также пообещал добиваться тесной координации с Вашингтоном и международным сообществом в стремлении углубить межкорейские отношения.

Ранее министерство по делам объединения двух Корей заявляло, что правительство Южной Кореи предпримет подготовительные шаги для экономического сотрудничества между двумя Кореями. В частности, рассматривается возможность открытия индустриального комплекса Кэсон и возобновление туров на гору Кумган.

Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отмечал, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
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