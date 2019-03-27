Трамп был готов на смягчение санкций в отношении КНДР во время саммита в Ханое

Фотографии якобы нового секретного ракетного объекта, сделанного со спутника были обнародованы спустя несколько дней после провальной встречи президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Гонконг. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп был открыт для смягчения санкций в отношении Северной Кореи во время саммита с Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля в Ханое, сообщила замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

"Когда мы представили реалистичное предложение, президент Трамп придерживался гибкой позиции, что сделка может быть возможной, если в ней содержится ссылка на то, что снятие санкций будет обратимым в случае, если Северная Корея возобновит ядерную деятельность", - цитирует Чхве Сон Хи южнокорейское агентство "Ренхап".

Отмечается, что в распоряжении агентства оказалась копия заявления чиновника, сделанного 15 марта в Пхеньяне.

По ее словам, "значимого результата" на переговорах между лидерами США и КНДР достигнуть не удалось из-за действий госсекретаря США Майка Помпео и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Чхве Сон Хи подчеркнула, что они "создали препятствие в конструктивных переговорных усилиях двух лидеров из-за существующей враждебности и недоверия".

Кроме того, она отметила, что Ким Чен Ын пытался вести переговоры с США, несмотря на "большую оппозицию и вызов" в его собственной стране.

"Наши люди, и особенно наши военные (...), пишут тысячи петиций нашему председателю комиссии по государственным делам с требованиями не отказываться от нашей ядерной (программы) любой ценой", - сказала замминистра иностранных дел КНДР.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.