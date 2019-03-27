Войти
27.03.2019
Известия.ru

Пентагон заявил о первом успешном пуске противоракет для перехвата МБР

379
0
-1
Пуск ПР SM-3 Block IIA, 2015 год
Пуск ПР SM-3 Block IIA, 2015 год.
Источник изображения: dziennikzbrojny.pl

Агентство по противоракетной обороне США, входящее в состав Пентагона, объявило о первом успешном испытании системы противоракетной обороны, в ходе которого был осуществлен залповый пуск противоракет для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что испытание стало первым залповым пуском двух противоракет наземного базирования. В Пентагоне сообщили, что первая из двух ракет поразила головную часть, а вторая исследовала обломки и поразила объект, который предположительно представляет угрозу, пишет ТАСС.

Уничтоженная в ходе испытаний МБР была запущена с территории Маршалловых островов в Тихом океане с расстояния около 6,5 км от места дислокации противоракет в американском штате Калифорния на базе ВВС США Вандерберг. Результаты испытаний свидетельствуют о возможности применения доктрины залповых пусков в системе противоракетной обороны.

22 марта Министерство иностранных дел России предупредило Соединенные Штаты об ответных мерах со стороны Москвы в случае испытания американцами управляемой зенитной противоракеты SM-3 Block IIA для перехвата МБР. В министерстве отметили, что планы Соединенных Штатов в очередной раз подтверждают циничность их заявлений о "ненаправленности" американской системы противоракетной обороны (ПРО), элементы которой размещены в Европе, против РФ.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

14 марта стало известно, что в августе текущего года Пентагон намерен провести испытания крылатой ракеты такого типа, который ранее был запрещен вышеупомянутым договором.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
sm-3
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Похожие новости
25.03.2019
МИД предупредил США об ответных мерах в случае испытания противоракеты
15.03.2019
Начальник Генштаба назвал выход США из ДРСМД угрозой России и СНГ
11.02.2019
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
06.11.2018
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 11:14
  • 2
Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля