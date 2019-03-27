Пентагон заявил о первом успешном пуске противоракет для перехвата МБР

Агентство по противоракетной обороне США, входящее в состав Пентагона, объявило о первом успешном испытании системы противоракетной обороны, в ходе которого был осуществлен залповый пуск противоракет для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что испытание стало первым залповым пуском двух противоракет наземного базирования. В Пентагоне сообщили, что первая из двух ракет поразила головную часть, а вторая исследовала обломки и поразила объект, который предположительно представляет угрозу, пишет ТАСС.

Уничтоженная в ходе испытаний МБР была запущена с территории Маршалловых островов в Тихом океане с расстояния около 6,5 км от места дислокации противоракет в американском штате Калифорния на базе ВВС США Вандерберг. Результаты испытаний свидетельствуют о возможности применения доктрины залповых пусков в системе противоракетной обороны.

22 марта Министерство иностранных дел России предупредило Соединенные Штаты об ответных мерах со стороны Москвы в случае испытания американцами управляемой зенитной противоракеты SM-3 Block IIA для перехвата МБР. В министерстве отметили, что планы Соединенных Штатов в очередной раз подтверждают циничность их заявлений о "ненаправленности" американской системы противоракетной обороны (ПРО), элементы которой размещены в Европе, против РФ.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

14 марта стало известно, что в августе текущего года Пентагон намерен провести испытания крылатой ракеты такого типа, который ранее был запрещен вышеупомянутым договором.